Águia de garras no troféu e dragão procura milagre

Campeão nacional 2022/23 é conhecido hoje, por volta das 20 horas. Benfica parte na frente e, na teoria, joga por dois resultados. F. C. Porto tem de vencer e esperar que o Santa Clara repita 2019/20.

Depois de 33 jornadas de muita emoção e polémicas a perder de vista, Portugal conhece esta noite o campeão nacional 2022/23. O Benfica parte na frente e um simples triunfo, ou mesmo um empate, sobre o já despromovido Santa Clara é o que basta para chegar ao 38.º título, enquanto o F. C. Porto precisa de bater, no Dragão, o V. Guimarães e esperar que um anticiclone açoriano varra a Luz para que Sérgio Conceição celebre o primeiro "bi" desde que chegou à Invicta. Existe, ainda, a remota possibilidade de a Liga ser decidida pela diferença de golos e, num cenário a roçar o esotérico, haver até a necessidade de ser marcada uma finalíssima entre os dois clubes, em campo neutro.

Após quatro anos de seca, os adeptos benfiquistas estão preparados para a festa, numa esperança alimentada pelas probabilidades: a equipa de Roger Schmidt defronta o último classificado do campeonato e no conforto do lar, onde, em 16 partidas, apenas não venceu o Sporting (empate) e o F. C. Porto (derrota). Além disso, o histórico frente aos açorianos é claro, com 13 triunfos, duas igualdades e apenas um desaire, o mesmo que justifica parte da ambição portista. Em 2018/19, o Santa Clara venceu na Luz, por 4-3, e uma eventual repetição desse resultado, aliada a um triunfo azul e branco frente aos minhotos, garantirá o quarto título de campeão nacional a Sérgio Conceição.