Noite de gala na Luz com o Benfica a dar fantástica resposta no teste mais exigente na época. Donnarumma foi o melhor no PSG. Messi fez golo mágico

Um Benfica quase irrepreensível no plano tático empatou a um golo com o PSG, na Luz. Os encarnados mantêm a liderança do Grupo H, a par do campeão francês. Frente a um conjunto montado para a conquistar o troféu, as águias esbateram a diferença com muita alma, qualidade e podiam ter conseguido os três pontos.