Águia descola com oferta azul e aproveita a onda

Darwin, Rafa e Cervi fizeram os golos do regresso aos triunfos, após três jogos a marcar passo. Waldschmidt, Gilberto, Verthongen e Grimaldo titulares

O Benfica venceu o Belenenses SAD na Luz e garantiu um lugar nas meias-finais da prova rainha, onde encontrará o Estoril. Um regresso aos triunfos, após três jogos sem qualquer sucesso, e na véspera da deslocação a Alvalade para a Liga.

Numa discussão com um início equilibrado, as águias aceitaram uma autêntica oferta do adversário para chegar à vantagem e depois aproveitaram a boa onda para ampliar a diferença e assinar a sentença final já na segunda parte. Sem Jorge Jesus no banco, a equipa conseguiu o principal objetivo e foi eficaz, mas ainda se encontra a meio caminho do processo de recuperar alguma da saúde futebolística. Os azuis entraram ousados e com a ideia de aproveitar as fragilidades de uma águia ferida, mas perderam a primeira oportunidade do jogo e depois ofereceram o ouro ao bandido.

As águias surgiram com seis novidades em relação ao encontro anterior, quatro delas recuperadas da infeção de covid-19, casos de Gilberto, Verthongen, Grimaldo e Waldschmidt. O Benfica entrou com algum dinamismo, mas apanhou um Belenenses corajoso e intenso. Os azuis avançaram as linhas e surgiram sem muito do calculismo que costumam evidenciar no campeonato.

Cassierra desperdiça

No meio da luta agitada e aguerrida, os benfiquistas ganharam ascendente, mas revelaram problemas de ligação e sincronização no ataque. O Belenenses, por sua vez, podia ter ferido o oponente e escrito uma história diferente, mas Cassierra quis ser herói e prejudicou a equipa.

No meio de algum equilíbrio, Gonçalo Silva e André Moreira embrulharam uma verdadeira prenda para Darwin. O defesa calculou mal o atraso e o guarda-redes também falhou tecnicamente, num lance caricato.

A vantagem representou um alívio para os encarnados, que vivem num contexto complexo e de falta de confiança. Animados, conseguiram o segundo tento, logo de seguida, numa bola parada, situação pouco vista na Luz. Dois golpes que quebraram animicamente os azuis. A sentença surgiu já na segunda parte, por Cervi.

POSITIVO: Rafa marcou e assistiu Cervi, que pode ter feito o último jogo pelas águias. Darwin também regressou aos golos. Tomás Ribeiro fez um corte providencial num lance com Waldschmidt.

NEGATIVO: Cassierra, egoísta, pensou mais em si do que na equipa e não serviu Miguel Cardoso, isolado. Gonçalo Silva e André Moreira colocaram um laço na prenda de Darwin, que assinou o primeiro golo.

ARBITRO: Arbitragem regular num jogo intenso, mas sem grandes casos e discutido com lealdade. Mostrou apenas um amarelo, justificável, a Dieguinho, perto do final do encontro.