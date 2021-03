Rui Farinha Hoje às 22:03 Facebook

Após primeira parte de equívocos, equipa de Jesus reencontrou-se e ultrapassou vila-condenses com golos de Seferovic e de Pizzi. Champions mais perto

O Benfica voltou a sorrir no campeonato. Depois de dois empates consecutivos, foi mais forte do que o Rio Ave, graças a golos de Seferovic e Pizzi, ambos na segunda parte, êxito que aligeira a elevada pressão sentida nas últimas semanas pelos maus resultados. Está, agora, a três pontos do F. C. Porto, que se encontra na terceira posição, o primeiro posto que dá acesso à Liga dos Campeões, neste caso ao play-off, e a 13 do líder Sporting. A exibição não foi brilhante até ao intervalo, o conjunto voltou a mostrar falta de ligação e pouca confiança, mas acabou por soltar-se na segunda parte. Triunfo justo.

Devido às lesões de Vertonghen e Darwin, Jesus foi obrigado a mudar peças no onze. Lucas Veríssimo e Jardel estrearam-se como dupla no eixo defensivo numa equipa que arrancou aos soluços. Everton abriu as hostilidades com um remate cruzado que embateu no poste mas, a partir desse momento, o Rio Ave agigantou-se e colecionou várias oportunidades flagrantes de golo.

Bem organizada em campo e a explorar as fraquezas das águias, a equipa de Miguel Cardoso deixou-se conduzir pelo maestro Francisco Geraldes, que mexeu muito, aqui e ali, com o jogo. Num lance individual, Dala atirou ao poste, enquanto Savio e Camacho também estiveram perto do golo. Depois de uma semana marcada pela eliminação na Liga Europa e pela entrevista de Luís Filipe Vieira, os encarnados pareciam novamente paralisados, sem rumo e desconcentrados em cima do relvado.

O abraço de Pizzi

No entanto, o descanso fez muito bem ao Benfica. Acutilante, com mais garra, e mais rápido nas transições, obrigou o Rio Ave a cometer erros e antes do primeiro golo, concretizado por Seferovic após passe subtil de Everton, já a equipa tinha cheirado um par de vezes a baliza. A entrada de Pizzi, para o lugar de um apagado Taarabt, deu mais qualidade de passe, a que se acrescentou as subidas de produção de Grimaldo, Everton e também do avançado suíço. Acabou por ser o internacional português a serenar os encarnados com um remate certeiro, festejado com um enorme abraço a Rui Costa. A crise na Luz tem, para já, um intervalo.

Positivo

Com duas assistências, Everton foi uma das figuras. Seferovic marcou e coordenou o ataque. Weigl teve uma segunda parte de grande nível.

Negativo

O Rio Ave surpreendeu antes do intervalo mas a ineficácia custou caro. Taarabt teve pulmão, mas mastigou em demasia o jogo no meio-campo.

Árbitro

Nos lances mais difíceis, teve a ajuda preciosa do VAR. O golo de Seferovic foi bem validado e Rio Ave pediu, sem razão, um penálti a seu favor.

