Águia em versão pragmática ganha embalo para o dérbi de Lisboa

Antes do embate com Sporting, encarnados apuram-se para os "quartos" da Taça de Portugal, após êxito difícil, mas justo, frente aos varzinistas. Enzo voltou e sentenciou o apuramento

O Benfica sofreu um bocado, mas fez o que lhe competia, apurando-se com naturalidade para os quartos de final da Taça de Portugal, sendo que só hoje ficará a conhecer o adversário que terá de visitar na próxima ronda, o qual sairá do duelo entre o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães.

Em semana de dérbi lisboeta na Luz, a equipa encarnada foi à Póvoa sem grandes poupanças e ciente das dificuldades da eliminatória, dado que o Sporting já tinha sido afastado, em Barcelos, pelos varzinistas. Havia 38 anos que as águias não venciam no reduto poveiro, mas a malapata começou cedo a ser desfeita, com Grimaldo a abrir o marcador ao quarto minuto, na sequência de um livre direto, a castigar falta sobre Gonçalo Ramos.

Com Enzo Fernández de volta ao onze, o Benfica dominou os acontecimentos, mas saiu para intervalo apenas a vencer pela margem mínima. À falta de clarividência ofensiva, o líder da Liga teve ainda de lidar com o esforço e entusiasmo dos poveiros cuja equipa, mesmo militando duas divisões abaixo, bem tentou equilibrar a disputa, algo que acentuou no segundo tempo.

Com o Benfica a mostrar-se quase sempre muito prático, nem por isso teve uma noite descansada, para se focar no dérbi que aí vem. O Varzim foi opositor incómodo, mas acabou por quebrar na reta final do encontro. À entrada do último quarto de hora, o Benfica ampliou o marcador e arrumou com as dúvidas quanto à qualificação. Enzo Fernández, que rematara à figura momentos antes na marcação de um livre, pouco depois foi mais eficaz, assinando um remate de primeira, após desmarcação de Chiquinho. O campeão do Mundo pela Argentina celebrou efusivamente o golo e, de algum modo, fez as pazes com os adeptos, beijando o símbolo do clube, provavelmente como resposta à polémica sobre a possível saída.

O jogo ficou resolvido, mas ainda deu para o varzinista Ludovic entrar em campo e despedir-se dos relvados.

Mais: O livre de Grimaldo. Enzo voltou, marcou e beijou o símbolo do clube. O ambiente: a Póvoa merece mais do que a Liga 3.

Menos: Grimaldo lesionou-se e está em dúvida para o dérbi. A irregularidade do Benfica, que foi dando "vida" ao sonho poveiro.

Árbitro: Não isento de erros, embora globalmente positiva. O Varzim reclamou dois penáltis, mas o juiz parece ter decidido bem.