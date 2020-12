Águia empata em Liège e falha primeiro lugar

JN Hoje às 19:50 Facebook

O Benfica empatou esta quinta-feira, na Bélgica, com o Standard Liège a duas bolas, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa, e falhou o ataque ao primeiro lugar, ao ver o Ranger vencer os polacos do Lech Poznan (2-0).

Os belgas adiantaram-se no marcador aos 12 minutos, por Raskin, mas as águias não tardaram a reagir e a igualar quatro minutos volvidos, pelo avançado brasileiro Everton Cebolinha.

À passagem dos 60 minutos Tapsoba voltou a colocar os da casa em vantagem, mas Pizzi, de penálti, aos 67 minutos, voltou a deixar tudo na mesma.

Já para lá dos descontos, o mesmo Pizzi viu os ferros negarem aquele que poderia ser o golo do triunfo.

Com este desfecho, o Benfica terminou o Grupo D na segunda posição, a dois pontos do Rangers, que foi à Polónia vencer o Lech, por 2-0, e assegurar o primeiro lugar.