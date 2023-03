Águia entra nos quartos com um voo imperial 

Luís Antunes Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Magia de Gonçalo Ramos e Rafa acabam com esperança belga ainda na primeira parte. João Mário e David Neres selam os restantes golos de uma noite histórica frente a um adversário desnorteado

Um Benfica dominador, soberano e avassalador goleou o Brugge (5-1) e confirmou o bilhete para os quartos de final da Liga dos Campeões, num estilo quase imperial. Os encarnados confirmaram que são de um patamar futebolístico bem distinto do oponente. Apesar dos cinco golos, falharam mais uma mão cheia de oportunidades, numa Luz vibrante ( mais de sessenta mil nas bancadas) com a noite europeia e um resultado histórico.

A magia de Gonçalo Ramos (uma assistência e dois golos) revelou-se decisiva na descolagem da águia, que ameaçou na fase inicial, mas só chegou aos golos perto do intervalo.

Depois, mais de 60 mil adeptos aproveitaram o espetáculo num ambiente de festa e com a equipa a deixar uma imagem intensa, alegre e com momentos de nota artística.

O Benfica entrou com tudo e a baralhar a defesa belga. João Mário, de calcanhar, aqueceu a Luz, mas o VAR cortou a euforia e, no instante seguinte, Vanaken esteve perto de iludir Vlachodimos. Uma roleta russa de emoções em face da subida e descida abruptas da temperatura nas bancadas.