Águia está a perder embalo: cinco razões para a má fase do Benfica

As derrotas consecutivas frente ao F. C. Porto, para a Liga, e Inter Milão, para a Liga dos Campeões, colocaram a nu algumas debilidades contra as quais o Benfica luta pela primeira vez e outras que foi capaz de mascarar ao longo da temporada.

A caminhada do Benfica, que dava ares de triunfal, rumo ao título nacional sofreu um rombo com a derrota caseira frente ao segundo classificado F. C. Porto (2-1), que dessa forma encurtou a distância para o topo da tabela para sete pontos, quando faltam disputar sete jornadas até ao final da Liga.

Ao deslize interno seguiu-se mais uma derrota, agora no plano europeu, na receção ao Inter Milão (2-0), que complicou muito as ambições dos encarnados em atingirem, pela primeira vez, as meias-finais da Liga dos Campeões.