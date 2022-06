Águia faz pressão para garantir Ricardo Horta

Luís Antunes Hoje às 01:13 Facebook

Objetivo é contar com o jogador no arranque da pré-época. SAD pondera aumentar a oferta pelo avançado

Depois de fechar a venda de Everton (Flamengo) e a contratação de David Neres (Shakhtar Donetsk), os encarnados centram agora a prioridade na aquisição de Ricardo Horta, atacante do Sp. Braga que as águias desejam dar ao treinador Roger Schmidt no início do arranque da pré-época.

Um objetivo difícil face ao curto espaço de tempo até ao tiro de partida no Seixal, agendado para o final da próxima semana, e pelas divergências de posições entre os clubes. No entanto, embora a missão pareça complexa, as águias apostam num forcing final para convencer António Salvador, presidente do clube minhoto, a libertar o jogador.