Águia foi madeira dura de roer para os castores

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Encarnados vencem P. Ferreira em jogo antecipado da 20.ª jornada e ganha margem face aos rivais. Gonçalo Ramos gera preocupação e sai lesionado.

Bastaram onze minutos para os encarnados fecharem o jogo e conquistarem a vitória, por 2-0, diante de um Paços de Ferreira que deu muito luta, mesmo estando no último lugar da tabela e mandou três bolas aos ferros. Os golos madrugadores de Grimaldo e João Mário fizeram a diferença num duelo antecipado da 20.ª jornada da Liga e que deixa as águias mais tranquilas por terem um jogo de avanço em relação aos rivais.

Nos Açores ou na Mata Real, a entrada do Benfica foi a mesma: fulminante. Com Gonçalo Guedes a titular, a turma de Roger Schmidt colocou o pé no acelerador desde cedo e foi o avançado a ganhar uma falta perigosa à entrada da área. Para Grimaldo um livre já mais parece um penálti e o lateral espanhol abriu a contagem com uma marcação exímia. Aos 11 minutos, uma grande jogada individual de Gonçalo Guedes baralhou a defesa do Paços de Ferreira. O português, emprestado pelo Wolverhmapton ao Benfica, entregou o ouro a Aursnes, mas o norueguês não conseguiu marcar, tendo a bola sobrado para João Mário que, de baliza aberta, finalizou sem grande dificuldade.