Águia impiedosa no ataque europeu 

Encarnados são a formação com mais golos (23) na Liga dos Campeões. Gonçalo Ramos bisou com o Brugge e é o melhor marcador na equipa de Roger Schmidt

A goleada frente ao Brugge (5-1), na última noite europeia, na Luz, empurrou as águias para a liderança do melhor ataque da Liga dos Campeões, com 23 tentos, mais um do que Nápoles e dois que o Bayern Munique. Um número que confirma a qualidade da prestação ofensiva do onze de Roger Schmidt, que, na grande montra europeia, soma seis triunfos em oito embates (empatou dois), além das quatro vitórias na fase de qualificação.

Uma imagem bem elucidativa da máquina ofensiva das águias, que não regista qualquer desaire, apesar de ter defrontado PSG e Juventus, entre outros, é Gonçalo Ramos, que na última noite europeia bisou, na Luz, frente ao Brugge. O jovem avançado, que chegou a ter o rótulo de uma das vendas admitidas pela SAD, ganhou protagonismo, não pára de marcar e surpreender a estrutura encarnada. Numa fase inicial, a administração ponderou a venda por 30 ou 40 milhões, mas face ao rendimento do jogador o processo ficou congelado. Agora, numa estimativa para o final do verão, um eventual negócio só será considerado num patamar mínimo entre 50 a 60 milhões de euros, nível que a prestação europeia do jogador está a inflacionar.