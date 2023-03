Águia insaciável sela superioridade com goleada

Rui Farinha Hoje às 21:55 Facebook

Benfica soma a nona vitória seguida na Liga e pressiona o F.C. Porto que este domingo joga em Braga. João Mário esteve em grande nível com dois golos

A águia não brinca em serviço e fez uma nova demonstração de força ao golear o V. Guimarães por 5-1, somando a nova vitória consecutiva no campeonato. A sociedade Gonçalo Ramos-João Mário voltou a não deixar pedra sobre pedra num jogo cheio de intensidade. O avançado abriu as hostilidades com o primeiro golo e o médio bisou, já António Silva fechou o resultado. Pelo meio, um autogolo de Dani Silva, na sequência de um lance caricato, e o golo solitário dos vitorianos, assinado por André Silva, deram também cor à Luz, cujas bancadas terminaram a partida em apoteose.

Na véspera, Roger Schmidt pediu uma exibição de luxo e a equipa respondeu com três golos até ao intervalo e uma goleada no fim diante de um conjunto minhoto que praticamente não apresentou argumentos, apesar de ser o quinto classificado. A vitória coloca pressão sobre o F. C. Porto, que hoje defronta o Braga no Minho.

A ausência de Aursnes quase não se notou face à entrada de Rafa, decisivo durante os 90 minutos. No primeiro remate do Benfica à baliza, o avançado assistiu Gonçalo Ramos que, de cabeça, não teve dificuldades em marcar. O extremo voltou a ser decisivo no segundo, ao ganhar o penálti cometido por André Amaro, concretizado por João Mário. O internacional português bisou, pouco depois, após picar com categoria a bola sobre Biai, numa altura em que a águia era um rolo compressor sobre os vitorianos e poderia até ter aumentado a vantagem nesse período se Otamendi não tivesse acertado no poste.