Equipa de Jesus vence a de Carvalhal e sobe ao terceiro lugar. Bracarenses jogaram quase uma hora com menos um. Rafa e Seferovic fizeram os golos.

O Benfica quebrou o enguiço dos jogos com o Braga e, depois de ter já perdido duas vezes com os minhotos nesta época, conseguiu bater a equipa de Carlos Carvalhal, numa partida muito importante nas contas do acesso à próxima edição da Champions. Com o triunfo obtido na "pedreira", as águias subiram ao terceiro lugar da classificação e mantêm-se a três pontos do F. C. Porto na corrida à vice-liderança.

Apesar de mais pressionada pela urgência pontual, a equipa de Jorge Jesus começou por cima, mas só materializou a ligeira superioridade depois de ter ficado a jogar contra dez, a partir dos 39 minutos. Já amarelado, Fransérgio cometeu uma faltinha sobre Rafa perto da área benfiquista e João Pinheiro, menos rigoroso noutros lances, mostrou-lhe o segundo cartão. Antes, já o árbitro minhoto tinha estado em foco ao tentar assinalar aquele que seria o primeiro penálti do campeonato a favor do Benfica, numa decisão a raiar o absurdo. Valeu-lhe o VAR e um fora de jogo de Seferovic, que depois caiu sozinho na área minhota.

Sem o fulgor atacante que se lhe viu, por exemplo, na recente segunda mão da meia-final da Taça, no Dragão, o Braga, mesmo com onze, não se deu bem com o sistema de três centrais que Jesus apresentou. O Benfica foi quase sempre mais perigoso e Grimaldo podia ter aberto o marcador logo aos 10 minutos, mas Matheus negou-lhe o golo, tal como faria mais tarde a um cabeceamento de Seferovic, um minuto antes da já referida expulsão de Fransérgio.

Faltava pouco para o intervalo, mas o Braga, que até esteve perto de marcar num mau atraso de Otamendi, desaproveitado por Piazon, não foi capaz de levar o nulo para os balneários e abriu uma avenida que Rafa fez questão de transformar no 0-1.

A segunda parte começou com um susto para o Benfica, num livre direto à trave de João Novais, que Carvalhal tinha lançado ainda no primeiro tempo para compor o meio-campo, mas o resultado ficou definido pouco depois, noutro lance em que se abriram espaços na defesa minhota, bem concluído por Seferovic. Faltava ainda muito tempo para o fim, mas o destino do jogo estava mais do que traçado.

PUB

POSITIVO

Seferovic está em alta e criou muitos problemas à defesa minhota. O suíço fez a assistência para Rafa no 0-1 e assinou ele próprio o segundo. Musrati voltou a mostrar qualidade no meio-campo do Braga.

NEGATIVO

Os três defesas do Braga cometeram muitos erros e deram espaço a mais ao ataque do Benfica. Abel Ruiz passou despercebido antes de ser sacrificado por Carvalhal devido à expulsão de Fransérgio.

ÁRBITRO

Rigor nos cartões só mesmo para as faltas de Fransérgio, que lhe valeram os amarelos. O penálti que chegou a assinalar para o Benfica é muito difícil de entender. Valeu o VAR.

Veja o resumo do jogo: