Águia mantém-se irredutível por Enzo

Chelsea ameaça nova investida, mas SAD não aceita negociar e só "deixa" cláusula em aberto

O Chelsea ainda não esqueceu Enzo Fernándéz e prepara uma nova ofensiva pelo médio argentino. No entanto, ao que o JN apurou, apesar de ainda desconhecerem qualquer sinal da intenção dos "blues", os encarnados mantêm-se irredutíveis na missão de segurar o futebolista. Qualquer eventual aproximação será rejeitada pela SAD, que não aceita negociar o jogador. A saída só será inevitável se o clube interessado pagar o valor da cláusula de rescisão integralmente e o futebolista expressar o desejo de saída. Qualquer outro cenário será inviabilizado.

As notícias de um possível "forcing" do Chelsea surgiram durante o fim de semana. Ontem, o "The Guardian" avançava mesmo que haveria encontros entre as partes durante esta semana. Um dado que, segundo apurámos, não é do conhecimento dos encarnados.