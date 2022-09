Águia mete a quinta a ferros e com muito sofrimento

Os encarnados sofreram a bem sofrer para bater o Vizela (2-1) e selar a quinta vitória na Liga, no mesmo número de jogos. João Mário, aos 90+12 minutos, selou a reviravolta num penálti polémico em que a bola bate nas costas do defesa do Vizela antes de lhe tocar no braço. Foi, por isso, um triunfo arrancado a ferros e que mantém o Benfica na liderança isolada da Liga.

O Vizela, por seu turno, revelou competência e uma muralha quase impenetrável, perante um Benfica sem a intensidade habitual - terceiro jogo em sete dias -, mas que não desistiu e acabou por vencer ao cair do pano. As águias assumiram a iniciativa, mas não revelaram velocidade para desequilibrar um adversário personalizado e confortável a defender.

O cabeceamento à trave de Gonçalo Ramos foi exceção numa equipa que afunilou o jogo de forma desmedida. Um dos excessos deu azo a um contra- ataque mortífero concluído por Osmajic.