Águia muito cinzenta fecha sonho da Champions direta

Encarnados previsíveis e sem chama só acordaram na segunda parte. Mesmo aí, não revelaram qualidade e discernimento para serem felizes

Um Benfica cinzento, muito à semelhança do dia, não foi além de um empate sem golos com o Famalicão. E fechou, praticamente, o sonho de ainda chegar ao segundo lugar da Liga, que dá acesso direto dos milhões da Champions. A matemática ainda não exclui o objetivo, mas a equação quase não passa de uma enorme miragem.

Diante de um Famalicão recuado e a preencher os espaços interiores, as águias sentiram as dificuldades antigas de jogar em ataque posicional - melhores resultados da época e, principalmente na Europa, surgiram depois de aceitar o domínio do rival -, acentuadas pelas ausências de Everton e Rafa. A equipa revelou poucas ideias, muita previsibilidade, falta de virtuosismo e lentidão.