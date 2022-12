Águia na máxima força em Braga

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Otamendi e Enzo Fernández voltarão a Portugal após festejos na Argentina. João Mário e Neres recuperáveis

A águia viu esfumar-se o primeiro objetivo da época, a conquista da Taça da Liga, numa eliminação ainda sem qualquer derrota e que à partida deixou poucas marcas, não só pela exibição, mas até pela manifestação de apoio dos adeptos no fim do jogo, sublinhada por Roger Schmidt, que tem agora semana e meia para a colocar a equipa na máxima força para a deslocação a Braga (dia 30).

Um plano que contempla a integração de quatro "reforços", que têm sido fundamentais na estratégia do técnico alemão. Otamendi e Enzo Fernández, recém campeões do Mundo, voltarão moralizados pelo título e devem cumprir um programa individualizado, à semelhança do trio de internacionais luso (Gonçalo Ramos, João Mário e António Silva) que esteve no Catar, ainda antes de voltar ao Seixal.