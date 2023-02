Águia nunca voou tão alto à 21.ª jornada da Liga

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Roger Schmidt conduz encarnados a registo histórico e supera marca de Jorge Jesus, na temporada 2012/13

O triunfo (1-0) sobre o Boavista permitiu aos encarnados chegarem aos 56 pontos na Liga, melhor registo do clube, à 21.ª jornada, desde que a competição adotou o sistema de três pontos por vitória, a partir da temporada 1995/1996. Com esta marca, o técnico alemão supera o percurso de Jorge Jesus, que, em 2012/13, chegou à 21.ª ronda com 55 pontos.

O Benfica, de Roger Schmidt, alcançou a 18 .ª vitória na competição e segue firme no comando. Esta época, na Liga, os encarnados só sofreram uma derrota (3-0 com o Braga) e cederam dois empates (0-0 com o V. Guimarães e 2-2 com o Sporting). Além do recorde de pontos, a equipa de Roger Schmidt marca mais e sofre menos que a formação de Jorge Jesus, de 2012/13. Esta época, a águia leva 54 golos marcados e 13 sofridos contra os 51 marcados e 14 sofridos, de há 10 anos.