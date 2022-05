Águia oficializa Schmidt e tenta agarrar Fernández

Luís Antunes Ontem às 22:56 Facebook

Alemão "orgulhoso e entusiasmado" com desafio na Luz. Na Argentina, Rui Pedro Braz procura garantir o médio.

Roger Schmidt sente-se "orgulhoso e entusiasmado" com o desafio de ser o novo treinador das águias. " Juntos, vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso", disse o alemão, aos meios de comunicação do Benfica, esta quarta-feira, dia em que a SAD oficializou o acordo final, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O entendimento, segundo o clube, deve ser selado na próxima semana e permitirá ao técnico e aos três adjuntos - Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel - assinarem até 2024, numa transferência mediada pelo empresário, Daniel Lorenz. Como o JN referiu oportunamente, Schmidt terá uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.

Paralelamente à assunção do novo treinador, o diretor desportivo Rui Pedro Braz evidencia esforços para fechar médio Enzo Fernández, de 21 anos, do River Plate. O dirigente reuniu com o jogador na Argentina e recebeu o "OK" para negociar com o clube. A questão é que o River Plate exige os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão, verba que a SAD não está disposta a pagar. À hora do fecho desta edição, o diretor mantinha-se naquele país, a tentar desbloquear a situação. O interesse de outros clubes faz com que o Benfica deseje fechar a operação durante a estada de Rui Pedro Braz na Argentina.

Noutro plano, Ángel Torres, líder do Getafe, revelou uma oferta encarnada por Mathías Olivera, lateral esquerdo uruguaio de 24 anos.

"Há o forte interesse do Nápoles, mas não é o único. Há pelo menos cinco ofertas, tanto de Itália, mas também de Espanha, Alemanha e sobretudo de Portugal. O Benfica exerce um interesse muito forte. É preciso ter em conta esta equipa", disse Torres à rádio Kiss Kiss.

Ao que apurámos, o Benfica tem Olivera referenciado, mas, para já, não fez qualquer oferta pelo lateral uruguaio, que está avaliado em 16 milhões de euros.