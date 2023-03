Águia parte com atraso mas aterra em segurança

Miguel Pataco e Arnaldo Cafôfo Hoje às 21:36 Facebook

Depois dos problemas com a ligação rumo à Madeira, equipa de Roger Schmidt vence, tranquilamente, no Funchal e repõe vantagem de oito pontos sobre F. C. Porto e de dez em relação ao Braga.

A viagem foi atribulada, mas não ditou qualquer surpresa e o líder do campeonato mantém a vantagem de oito e dez pontos sobre os mais diretos adversários, o F. C. Porto e o Braga, respetivamente. A comitiva encarnada aterrou no Funchal já ao início da madrugada deste domingo e se é verdade que a alteração nas rotinas de descanso se notou no início do encontro, depressa se tornou evidente que o Marítimo não tinha argumentos para contrariar o poderio do Benfica. Sem o lesionado Gonçalo Guedes e o engripado Rafa, David Neres saltou na escada do protagonismo e João Mário marcou o golinho da ordem.

A equipa insular precisa de pontos como de pão para a boca na luta pela permanência e ainda conseguiu contrariar o futebol do adversário, mas o brilho do sol madeirense foi de pouca dura. João Mário e Grimaldo deixaram os primeiros avisos, com Aursnes a sofrer, aos 28 minutos, uma grande penalidade. Chamado a converter, João Mário atirou por cima e, pouco depois, foram os adeptos do Marítimo a festejar um golo de Winck - que entraria diretamente para a galeria dos melhores deste campeonato -, mas o lateral estava em posição irregular.