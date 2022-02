Águia pragmática ganha alma na luta pela Champions

Luís Antunes Hoje às 21:58 Facebook

Gonçalo Ramos abre o caminho e contribui para o bis de Darwin, num triunfo que deixa o Benfica a quatro pontos do Sporting. Vlachodimos seguro e Yaremchuk em lágrimas

Uma águia pragmática, fria, terrivelmente eficaz e de elevada qualidade técnica no momento de ferir o adversário - destaque para o golpe de Gonçalo Ramos, no tento que abriu o caminho do triunfo - venceu, 3-0, ontem, o Vitória de Guimarães, na Luz. E ganhou mais alma na luta pelo lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, já que reduziu para quatro pontos a distância sobre o Sporting, que empatou na Madeira.

Num embate em que desejava importar a boa onda europeia, os encarnados foram, essencialmente, uma equipa letal e de elevada qualidade no plano ofensivo. Vlachodimos evitou uma partida em falso e Gonçalo Ramos descobriu o caminho do sucesso, antes do bis de Darwin.