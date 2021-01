Águia reabre com esforço o caminho das vitórias

Rui Farinha Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Jesus vence com golos de Seferovic e de Waldschmidt e continua a quatro pontos do líder Sporting. Vlachodimos brilhou na baliza encarnada.

O Benfica regressou às vitórias, ao impor-se por 2-0, frente ao Tondela, com golos de Seferovic e de Walschmidt. Depois da deceção no empate frente ao Santa Clara, a equipa jogou melhor, controlou a maior parte da partida, mas ainda atua sobre brasas, mostrando que o receio de falhar é nota dominante: na defesa, já que só por milagre não sofreu o golo do empate na reta final, mas sobretudo no ataque. Após um início muito perro, só aos 23 minutos as águias começaram a soltar-se, após um remate muito perigoso de Gilberto, e a exibição foi em crescendo, até aos golos, concretizados na segunda parte.

Apesar de apenas há dois ter recuperado da covid-19, Seferovic foi escolha inicial de Jorge Jesus. Muito desinspirado nos Açores, Taarabt foi relegado para o banco e Pizzi voltou a ser titular, no meio-campo. Já Otamendi recuperou a titularidade, por troca com Ferro. As três alterações deram mais segurança e qualidade à equipa, que demorou, porém, a assentar o jogo. Depois de se soltarem dos fantasmas da última partida, os encarnados cercaram a baliza de Niasse e, à vez, Gilberto, Darwin e Pizzi falharam a oportunidade de inaugurar o marcador. Ao intervalo, o nulo era um castigo à ineficácia benfiquista.

Mais incisivos no ataque

Jorge Jesus terá agitado o balneário ao intervalo e a equipa foi ainda mais incisiva no ataque. Pizzi manteve-se sólido no trabalho a meio-campo e tanto as alas como os avançados procuram mais e melhores triangulações.

PUB

O prémio do esforço chegou com o golo de Seferovic, após uma assistência apimentada de Darwin e o jogo parecia, nessa altura, controlado e ganho. Mas, à semelhança dos últimos duelos, não foi bem assim.

O medo fez o Benfica recuar e Vlachodimos teve de fazer uma defesa fantástica para deter um remate de Murillo, aos 87 minutos. O balde de água esteve muito perto de cair com estrondo, mas Waldschmidt acalmou o universo benfiquista e terminou com as dúvidas.