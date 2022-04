Águia sem triunfos em clássicos há quase um ano

Exceção a um bom desempenho na Liga dos Campeões, em que atingiu os quartos de final, o Benfica está a efetuar uma época aquém das expectativas. A prova é que perdeu todos os jogos disputados com o Sporting e o F. C. Porto, tendo, no total, sofrido 11 golos contra apenas três concretizados. A última vitória num clássico sucedeu há quase um ano, no dia 15 de maio de 2021, no fim da última temporada, quando bateu os leões, por 4-3, na Luz. Já o campeão nacional revela-se bastante mais competitivo: além dos sucessos sobre os encarnados, soma dois empates e uma derrota frente a dragões.

Depois de um início de temporada auspicioso, o Benfica deu um sinal de forte quebra no primeiro jogo com o Sporting, ao perder por 3-1, na jornada 13 do campeonato. Mesmo sem Coates e Palhinha, o leão impôs-se com classe na Luz, com golos de Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes. Os encarnados, na altura orientados por Jorge Jesus, só responderam nos descontos, por Pizzi. Uma derrota que se revelou no primeiro grande abalo de confiança dos adeptos em Jesus.

Na final da Taça da Liga, os leões voltaram a ganhar (2-1), mas o nível de dificuldade foi superior. Na primeira parte, Everton colocou o Benfica na frente, contudo o Sporting deu a volta após o intervalo graças a Gonçalo Inácio e Sarabia.