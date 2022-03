Águia sonha em derrubar Ajax pela primeira vez na história

Benfica, que só venceu duas vezes nos Países Baixos, quer brilhar em Amesterdão e marcar novamente presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, o que não sucede desde 2015/16.

O Benfica joga hoje o tudo ou nada na prova milionária. Depois do 2-2, frente ao Ajax, na primeira mão dos oitavos, os encarnados têm de vencer ou, no mínimo, empatar para sonhar com a presença nos quartos de final, objetivo que não alcançam desde 2015/16. Nas quatro vezes em que disputaram os oitavos, no formato de Liga dos Campeões, só por uma vez foram eliminados, o que sucedeu com o Borussia Dortmund, em 2016/17. Registo que encoraja o Benfica para a "batalha" desta noite.

Em 2005/06, afastaram o Liverpool, já em 11/12 foi a vez do Zenit, cenário que se repetiu em 2015/16. No entanto, para seguir em frente, é obrigado a fazer história: frente ao Ajax, o Benfica foi eliminado nas duas ocasiões em que disputou rondas de "mata-mata", além de que nas fases de grupo nunca venceu o emblema de Amesterdão. Aliás, a sorte poucas vezes sorriu ao Benfica em território neerlandês visto que, em 13 jogos, só venceu dois - no terreno do Alkmaar, em 2014 e no do Ajax, em 1969.