Águia teve de sofrer para chegar ao topo

Benfica esteve a perder, virou a partida mas não se livrou do susto nos minutos finais. Chega à liderança isolado do campeonato e só sabe vencer.

A quarta vitória consecutiva do Benfica em outras tantas jornadas vale a liderança isolada do campeonato, mas o triunfo de ontem frente ao Paços de Ferreira foi mais complicado do que se poderia antever. Em jogo em atraso da terceira jornada, os pacenses viajaram à Luz com muitas baixas - contavam apenas com cinco opções no banco de suplentes - e sem qualquer ponto somado no campeonato, mas deixaram o Estádio da Luz em tensão máxima até ao apito final.

Roger Schmidt continua a apostar na continuidade, sendo que desta vez houve uma exceção, com Gilberto a ceder a lateral direita a Alexander Bah. Como tem acontecido sempre nesta temporada, as águias entraram a pressionar alto e com vontade de recuperar rapidamente a bola, mas nos primeiros 15 minutos houve algum equilíbrio. O Paços defendia com duas linhas bem definidas, com cinco defesas e quatro médios, na tentativa de impedir o jogo interior encarnado.