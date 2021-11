Águia triturada pela impiedosa máquina alemã

Luís Antunes Hoje às 23:25 Facebook

O Benfica sofreu uma pesada derrota (5-2) perante um Bayern Munique de outra dimensão.

Na terça-feira, numa Allianz Arena com 50 mil adeptos nas bancadas, dois mil deles portugueses, os encarnados realizaram a exibição possível frente a uma equipa poderosa e que podia ter tornado a experiência das águias ainda mais penosa, não fosse a exibição do guarda-redes Vlachodimos.Enquanto em Lisboa o Benfica ainda discutiu o jogo durante 70 minutos, em Munique a estratégia ruiu muito mais cedo.

Jorge Jesus apresentou um onze surpreendente, embora de certa forma coerente com o discurso da véspera, ao retirar pressão e jogar o apuramento nos duelos com o Barcelona e o Dínamo Kiev. Otamendi, Weigl e Rafa - no limite do risco de falharem o duelo com os catalães - Diogo Gonçalves e Darwin ficaram no banco. Além do contexto externo, a receção ao Braga, no fim de semana, pode também ter influenciado a decisão do treinador.O Benfica entrou a pressionar e a condicionar a qualidade do jogo do Bayern.

A estratégia audaz foi, no entanto, perdendo gradualmente eficácia perante um Bayern assente nas diabruras de Coman, um autêntico terror para Grimaldo. E também fazendo jus à versatilidade do jogo ofensivo, sempre com cinco elementos na zona de tiro. Lewandovski e Gnabry deram uma vantagem confortável aos alemães em poucos minutos e a águia esteve quase a fazer escutar o clique do botão de pânico, que parecia prestes a perder o contacto com o jogo.Vlachodimos, com um par de boas defesas, e Morato, que marcou um golo, deram alguma crença à equipa que chegou ao intervalo a perder por 2-1.

Apesar do contexto, a superioridade do Bayern tinha sido tão evidente que ficava no ar a sensação de que tudo não passaria de uma questão de tempo. O recomeço mostrou mais uma jogada de régua e esquadro para a conclusão de Sané. Lewandowski deu novo golpe no Benfica e, com meia hora para jogar, Jorge Jesus socorreu-se de alguns titulares, num momento em que o Bayern também já descomprimia. Darwin ainda atenuou a diferença, mas o polaco, novamente, selou o resultado final e (5-2) e fechou a festa com um hat-trick.