Águia volta a voar mais alto e aumenta vantagem na final com o F. C. Porto

O Benfica triunfou, esta segunda-feira, frente ao F. C. Porto (56-48), no Pavilhão Fidelidade, na Luz, e aumentou a vantagem (2-0) na final do play-off de apuramento de campeão.

Num jogo com poucos pontos acabou por ser o Benfica a equipa mais eficaz (56-48). Os encarnados, que chegaram ao intervalo a vencer por 7 pontos de diferença (28-21), voltaram a aumentar vantagem no terceiro período (16-11), com a resposta portista, no derradeiro período, a revelar-se insuficiente.

Em termos individuais, Max Landis (17 pontos), do F. C. Porto, foi o melhor marcador do encontro. Do lado das águias, Aaron Broussard foi quem teve a mão mais quente (12).



Com este triunfo, o Benfica somou a segunda vitória em casa e colocou-se a um triunfo do título. O próximo jogo está marcado para quinta-feira, no Dragão Arena, no Porto.