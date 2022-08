Águia voraz abate pantera com mais um voo intocável

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:28 Facebook

Benfica soma sétimo triunfo consecutivo na época e ainda não sabe o que é sofrer golos para o campeonato. João Mário assume braçadeira de capitão e decide com bis

Noventa minutos (e uns pozinhos) bem passados e, acima de tudo, bem jogados. Depois de nas duas épocas anteriores ter saído do Bessa sem degustar o sabor do triunfo, o Benfica - que só sabe o que é vencer nesta temporada - materializou a supremacia com três golos e deixou o Boavista reduzido a pouco mais que uma exibição corajosa.

Sem Otamendi (a cumprir suspensão), mas com António Silva a estrear-se pela equipa principal, os encarnados sentiram os dentes da pantera no primeiro quarto de hora, mas sempre de forma controlada. A equipa de Petit apareceu proativa com bola - tal como o técnico tinha prometido na antevisão - e apesar de mostrar que sabia como ferir a águia, acabou por não traduzir a vontade em proveito.