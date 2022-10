Águias abrem a porta dos oitavos em noite de fé e de sustos

Rui Farinha Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Rafa, com um bis, João Mário e António Silva marcaram para o Benfica. Juventus fez dois golos em três minutos e ameaçou vitória encarnada. Benfica na fase seguinte da Champions.

A noite foi imprópria para cardíacos mas, no fim do jogo, a vitória sobre a Juventus, por 4-3, permitiu ao Benfica, a uma jornada do fim, carimbar a passagem aos oitavos de final graças a uma exibição com mais altos do que baixos e que serviu para galvanizar as bancadas da Luz durante os 90 minutos.

Foi uma qualificação amplamente merecida e coroada com um triunfo que foi tão justo como sofrido: aos 75 minutos, os encarnados venciam, por 4-1, e num ápice a equipa italiana marcou dois golos em três minutos e tudo ficou em aberto até aos derradeiros instantes. Houve oportunidades para os dois lados, mas o Benfica, que tremeu um pouco, segurou a vitória com mais coração do que cabeça.