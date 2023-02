Águias apostadas em manter muro de betão na Luz

Com a melhor sequência de jogos sem sofrer golos no campeonato, no total são quatro, a equipa de Roger Schmidt está apostada em manter o muro de betão, amanhã frente ao Boavista, no Estádio da Luz.

Para o Benfica é crucial conquistar os três pontos para não permitir a aproximação do F. C. Porto, segundo classificado. Por seu lado, a formação axadrezada promete não ficar de braços cruzados no ataque: nos últimos cinco jogos na Liga, marcou oito golos, período em que apenas sofreu uma derrota.

O arranque da boa série do Benfica sucedeu nos Açores com o Santa Clara (3-0), seguiram-se o Paços de Ferreira (2-0) e o Arouca (3-0), e o último jogo, diante do Casa Pia, também se registou um triunfo (3-0) sem golos sofridos. Ao invés, o ataque mantém-se implacável, com 11 golos concretizados.