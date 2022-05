Águias apresentam queixa contra quatro portistas por insultos

JN Hoje às 19:31 Facebook

Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio são os jogadores do F. C. Porto visados por cantarem "Filhos da p... SLB".

A Direção do Benfica vai avançar com uma queixa contra quatro jogadores do F. C. Porto devido a cânticos insultuosos durante os festejos do título dos dragões, confirmou o JN.

Tudo devido a um vídeo publicado no Instagram, onde é possível ouvir as palavras "Filhos da p... SLB".

O Benfica aguardou para saber qual seria a decisão do Concelho de Disciplina da FPF, mas a falta de um processo disciplinar levou as águias a avançarem com a queixa.

Os visados arriscam castigo e multa.