Águias assinam com internacional brasileiro Rogério Moraes

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a contratação do internacional brasileiro Rogério Moraes para a equipa de andebol, não especificando a duração do vínculo.

"O Sport Lisboa e Benfica assegurou a contratação do andebolista Rogério Moraes para a sua equipa sénior de andebol. É considerado um dos melhores pivôs do mundo, tem 27 anos e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio", refere o clube.

O Benfica é o sexto clube de Rogério Moraes na Europa, depois de ter representado os alemães do THW Kiel e do TSV Altenholz, os macedónios do RK Vardar - clube em que conquistou duas Ligas dos Campeões -, e os húngaros do Veszprém, nas duas últimas épocas.

"Sou um pivô que luta muito. Vou tentar ajudar os mais jovens e a equipa. Tenho muita experiência para passar para este grupo. Apesar de ter 27 anos, consegui, em pouco tempo, conquistar muitos títulos. Vou trabalhar muito, porque as coisas não acontecem por acaso", disse o jogador, em declarações à BTV.