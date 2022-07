Águias batem Reading no primeiro teste em Inglaterra

JN Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O reforço Bah e Gil Dias assinaram os dois golos com que o Benfica venceu o Reading.

O primeiro teste do Benfica de 2022/23 acabou em vitória, com as águias a baterem o Reading, do segundo escalão do futebol inglês, por 0-2.

Em jogo disputado em Inglaterra e inserido no estágio de pré-temporada, a equipa de Roger Schmidt só chegou ao golo na segunda parte, coroando o domínio de jogo, quando o reforço Alexander Bah se estreou a marcar, aos 65 minutos. O 0-2 não tardou e foi da autoria de Gil Dias, que finalizou um cruzamento do lateral dinamarquês.

No primeiro ensaio, as águias alinharam com o seguinte onze: Helton Leite; Gilberto, Morato, António Silva e Grimaldo; Florentino, Weigl e João Mário; Neres, Rafa e Henrique Araújo. Destaque para a titularidade de David Neres, umas das contratações do Benfica para esta época. Florentino, regressado de empréstimo, foi a outra novidade. Roger Schmidt utilizou 22 jogadores dos 38 que seguiram para o estágio.