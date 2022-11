Águias com concorrência por Kovacevic

André Bucho Hoje às 23:00 Facebook

Guarda-redes estava referenciado para o reforço da baliza no verão e mantém-se na agenda. Propostas de outros clubes podem acelerar processo

O guarda-redes Vladan Kovacevic, alvo do Benfica, foi associado pelo jornal escocês "The Scotsman" ao Rangers, de Escócia. Com passaporte bósnio e sérvio, o guardião foi um dos alvos para a posição no verão e segundo apurou o nosso jornal, continua a estar bem referenciado para o reforço da baliza das águias, em especial porque Roger Schmidt é admirador das capacidades do atleta de 24 anos que milita no Raków Czestochowa, clube que lidera atualmente a Liga polaca e que sofreu apenas 12 golos em 17 partidas.

As águias não tinham ainda definido o plano para a contratação de Kovacevic, estando em cima da mesa a possibilidade de voltar a atacar apenas no mercado de verão, mas o interesse de outros clubes pode obrigar os encarnados a mudar de planos. Além do Rangers, Kovacevic já foi sondado por Leverkusen e Leicester.