Águias com prejuízo de 31,7 milhões no primeiro semestre

Benfica junta-se ao F. C. Porto ao apresentar contas deficitárias. Sporting é o único grande com saldo positivo.

A SAD do Benfica apresentou um registo negativo de 31,7 milhões de euros, no primeiro semestre de 2021/22, segundo o Relatório e Contas enviado à CMVM e juntou-se ao F. C. Porto, que também apresentou saldo negativo nos primeiros seis meses. No total, os dragões tiveram um prejuízo de 10,3 milhões por inexistência de mais-valias na vendas de jogadores. A venda de Luis Díaz, ao Liverpool, por 45 milhões de euros, e a compra de Galeno ao Braga, por nove, são transações que apenas serão contabilizadas no próximo exercício.

Entre os grandes, o Sporting foi o único clube com lucro (9,5 milhões). Os leões justificaram o proveito com a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. A diferença é marcada pelo "volume de negócios semestral de 89,1 milhões de euros, incluindo os rendimentos com a participação na fase de grupos da Champions League, no valor de 36,2 milhões de euros e excluindo 9,6 milhões de euros relativos à passagem aos oitavos-de-final a reconhecer no segundo semestre". Na ajuda aos bons resultados, o Sporting contou também com a recuperação da receita de bilheteira, cujo valor foi de 8,2 milhões de euros, e a melhor receita de sempre no merchadising, cerca de cinco milhões de euros pelo título de campeão.