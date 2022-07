Águias contratam central espanhol Ander Izquierdo

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do central internacional espanhol Ander Izquierdo, de 22 anos e 1,91 metros, para a equipa de andebol.

Ander Izquierdo, que conta com 19 jogos pela seleção espanhola, chega à Luz depois de cinco épocas nos espanhóis do Helvetia Anaitasuna, equipa que a última temporada terminou a Liga espanhola no oitavo lugar.

"Estou muito agradecido por ingressar num clube tão grande como o Benfica, com uma massa associativa espetacular. Joguei sempre na minha cidade, cresci e agora queria algo mais, novas experiências. O Benfica deu-me essa oportunidade", assinalou o central, já em declarações à BTV.

O central espanhol disse ainda estar ciente da grandeza do Benfica, com o qual quer ganhar títulos. "Tenho 22 anos e muito mais tempo para mostrar o que tenho, as minhas capacidades, trazer isso à equipa. Vou tentar aprender muito, conhecer os colegas, os métodos de Chema Rodríguez e ganhar títulos na próxima temporada", referiu.