Águias criticam arbitragem no dérbi e "promiscuidade no Dragão"

Através da "News Benfica", o clube da Luz abordou o dérbi com o Sporting e não deixou passar em claro a goleada do F. C. Porto ao Portimonense.

Poucas horas depois da vitória em Alvalade (0-2), o Benfica mantém o dérbi com o Sporting bem vivo. Aos elogios a "um grande Benfica", as águias dedicam uma boa parte da "News Benfica" à arbitragem de Fábio Veríssimo.

"A lamentar, neste dérbi, duas expulsões perdoadas ao Sporting numa arbitragem enviesada desde o início, protagonizada por Fábio Veríssimo e Hugo Miguel. Pelo menos 9 pontos sonegados pelo VAR neste Campeonato (Estoril, Gil Vicente, Moreirense e Vizela), mas não desistimos de nada. Se num dos lances fica exposto pela enésima vez a absurda e gritante disparidade de critérios aplicados ao longo da prova consoante o emblema, na outra é incompreensível como se faz vista grossa a uma atitude lamentável e desprezível de Nuno Santos para com um colega de profissão", lê-se na publicação partilhada esta segunda-feira no site oficial do clube.

O Benfica aponta ainda o dedo a "um Campeonato insistente e lamentavelmente recheado de polémicas" para abordar a goleada do F. C. Porto ao Portimonense (7-0), denunciando um "facilitismo desportivo descarado" por parte dos algarvios.

"Irá a Liga ou a Federação abrir algum inquérito quanto ao que se passou anteontem no Dragão? A promiscuidade comercial alargou-se - desta vez, de forma explícita - a um facilitismo desportivo descarado, suscetível de matar, definitivamente, a verdade e equidade desportivas deste Campeonato. Uma competição que se quer internacionalizar e ser referência não pode pactuar com este tipo de situações", acrescenta a "News Benfica".