Águias criticam VAR que, "sistematicamente, prejudica o Benfica"

Lance do golo anulado a Darwin no centro da censura. "Um fora de jogo de 2 cm feito tão à medida, mas tão à medida, que a bola já está no ar!", defende o clube, este sábado, na sua Benfica "News".

O emblema da Luz, através daquela publicação, critica a decisão da arbitragem, nomeadamente do VAR, que anulou o tento de Darwin por fora de jogo de dois centímetros. Os encarnados contestam a decisão e alegam que o "frame", que sustenta aquela diferença, até já apanha a bola fora do pé de Otamendi, jogador que assistiu o uruguaio.

"A história deste campeonato. A história de um VAR que, sistematicamente, prejudica o Benfica e beneficia os mesmos de sempre. Um fora de jogo de 2 cm feito tão à medida, mas tão à medida, que a bola já está no ar!", surge referido na publicação.

Por outro lado, reedita-se a exigência de efetuar uma "auditoria ao VAR por entidades externas" no sentido de melhorar a ferramenta que, no entender dos benfiquistas, "já perdeu toda a credibilidade". "É tempo da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem agirem. E pararem de desrespeitar o Benfica", lê-se.