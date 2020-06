Águias desmentem contratação de Robin Koch

JN Hoje às 16:25 Facebook

Em comunicado, o clube da Luz não negou o interesse no central alemão, mas desmentiu a existência de qualquer acordo para a transferência.

O Benfica negou, esta terça-feira, que tenha assegurado a contratação de Robin Koch, o central do Freiburgo (Alemanha).

Em comunicado, as águias desmentem que a transferência do central, de 23 anos, esteja fechada, mas não negam o interesse no futebolista.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que exista qualquer acordo ou que esteja fechado qualquer processo de negociação com vista à contratação do jogador Robin Koch, do Friburgo, conforme foi noticiado por alguns órgãos de comunicação social", lê-se na nota.