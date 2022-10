Águias disparam na frente com goleada serena

Rui Farinha Hoje às 21:20 Facebook

Benfica foi muito superior ao Chaves, marcou cinco golos mas podia ter conseguido um resultado mais dilatado. Aumentou para oito pontos a vantagem sobre o F. C. Porto.

À 11.ª jornada, pouco ou nada se define, mas os encarnados continuam em grande forma no campeonato. Além da goleada serena, por 5-0, frente ao Chaves, com golos de Neres, Grimaldo, Gonçalo Ramos, Musa e Rafa, aumentaram para oito pontos a vantagem sobre o F. C. Porto, que ontem empatou com o Santa Clara. As águias estão cada vez mais sozinhos e confiantes na liderança da Liga.

Com apenas dois pontos perdidos em 11 rondas, a equipa de Schmidt voltou a ser muito competente e, fruto do cansaço da Liga dos Campeões, notou-se pressa em resolver rapidamente a partida. David Neres levou a recomendação à letra e, ao segundo minuto do jogo, lançou um míssil que levantou o estádio e abriu o marcador. Pouco depois, Grimaldo não quis ficar atrás e também de fora de área, num livre direto, fez o 2-0. Tudo simples numa equipa de processos eficientes. Antes do intervalo, ainda fizeram outro golo, através de Gonçalo Ramos. No segundo período, na reta final do encontro, Musa e Rafa selaram o resultado, merecendo um aplauso estridente da Luz.