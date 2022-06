Águias e dragões atentos a craque brasileiro e Bale na MLS

JN Hoje às 21:11 Facebook

Igor Paixão tem brilhado ao serviço do Coritiba e desperta interesse na Luz e no Dragão. Gil Vicente perto de mudar de treinador.

Brasil: Igor Paixão está a brilhar no campeonato brasileiro e o portal "UOL" garante que Benfica e F. C. Porto estão atentos à evolução do avançado do Coritiba. A notícia adianta que "intermediários dos clubes portugueses" têm recolhido informação sobre o jogador, de 21 anos, que já leva 11 golos no Brasileirão.

Gil Vicente: Ricardo Soares pode estar de saída do comando técnico dos gilistas para rumar ao Al-Ahly (Egito). Depois de ter conduzido a equipa de Barcelos à melhor classificação da história do clube, o treinador tem uma proposta de um dos maiores clubes africanos e está em aberto a hipótese de mudar de ares.

Roma: Gonçalo Guedes é alvo prioritário de José Mourinho para a próxima temporada, mas os romanos ainda não chegaram ao montante pretendido pelo Valência para consumar a transferência. O jornal valenciano "Super Deporte" noticia que o clube "che" pretende 40 milhões de euros pelo internacional português e que a última proposta do clube italiano foi de 20 milhões.

Atlético Madrid: Nélson Semedo está na lista de reforços de Diego Simeone para 2022/23. De acordo com o jornal "Marca", o internacional português é um dos nomes em cima da mesa para reforçar o lado direito da defesa dos "colchoneros", juntamente com Emerson Royal (Tottenham)

PSG: A rádio "RCM Sport" avançou que Neymar está a ponderar deixar o campeão francês. De acordo com a notícia, o internacional brasileiro não ficou agradado com uma entrevista do presidente Nasser Al-Khelaifi ao jornal "Le Parisien" e está agora recetivo a deixar o Paris Saint-Germain, apesar de ter contrato até 2025.

Arsenal: Gabriel Jesus vai trocar Manchester por Londres e prepara-se para ser um reforço sonante para os "gunners". A transferência é dada como certa e deve render aos "cityzens" um valor a rondar os 45 milhões de euros. O avançado brasileiro, de 25 anos, está em Inglaterra desde 2017, quando o City o contratou ao Palmeiras.

Estados Unidos: Gareth Bale surpreendeu e vai prosseguir a carreira no Los Angeles FC, equipa que compete na Major League Soccer. Depois de ter terminado a ligação ao Real Madrid, o avançado galês decidiu rumar aos Estados Unidos e nem sequer será um dos mais bem pagos do campeonato.

River Plate: Luis Suárez terá tudo certo para regressar à América do Sul, depois de ter brilhado na Europa com a camisola de clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético Madrid, o avançado uruguaio vai representar outro gigante, no caso o River Plate.