Águias e dragões discutem lugar na final da Taça

A final-four da Taça de Portugal decorrerá nos dias 21 e 22 deste mês. Todos os jogos serão disputados no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

F. C. Porto e Benfica vão defrontar-se nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, enquanto Sporting e Vitória de Guimarães disputarão o outro lugar na final, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira. A final-four decorrerá no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

O embate entre dragões e águias está agendado para as 15 horas do próximo dia 21 de março, antes de os leões, de volta à modalidade após 24 anos de ausência, defrontarem os vitorianos (17h30 do mesmo dia)

Os vencedores dos dois encontros disputam o troféu no dia seguinte (22 de março), a partir das 16 horas.