Águias e minhotas buscam mais um troféu

Benfica ganhou Taça da Liga feminina por duas vezes e Braga é o detentor.

O Benfica e o Braga entram hoje em campo, pelas 15 horas, em busca do terceiro e segundo troféus da Taça da Liga, respetivamente, numa final marcada para o Municipal de Leiria, que será arbitrada pela vianense Filipa Cunha. As encarnadas conquistaram as duas primeira edições (2019/20 e 2020/21) e as minhotas são as detentoras do título.

Embora as águias venham de uma derrota, a primeira em provas nacionais, para a treinadora Filipa Patão tal não pesará no rendimento. "Não há equipas que ganhem sempre. Sabemos que temos debilidades, sabemos também das nossas forças e tentámos ao máximo trabalhar as fragilidades. Há duas equipas que se preparam da melhor forma, é uma final e ambas vão querer ganhar e vão estar preparadas. É futebol e vai ser um grande espetáculo", vaticinou.

Para o técnico Gonçalo Nunes, o triunfo das arsenalistas no jogo anterior também não é levado em conta. E justifica: "Estamos numa final, nem o Braga se sente mais forte porque vem de uma vitória, nem o Benfica é diferente ou menos forte porque vem de uma derrota. O Benfica é uma equipa forte nos diferente nos momentos do jogo. Mas o Braga também está muito bem, pelo que o pormenor fará a diferença".