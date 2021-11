Águias garantem lugar na fase de grupos da Champions de voleibol

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

O Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, ao derrotar na República Checa o Cez Karlovarsko, por 3-1, na segunda mão da última ronda de apuramento.

A vitória das águias em Karlovy Vazry acontece seis dias depois de ter perdido por 3-2 em casa com o campeão checo, pelo que o Benfica se apura pelo saldo de sets, com 5-4 a seu favor.

Depois de ser dominado pela formação checa no primeiro set, por 25-20, o Benfica embalou para três parciais favoráveis, com 25-23, 25-21 e 25-23, voltando a demonstrar grande resiliência.

Com efeito, já na Luz o Benfica tinha recuperado de uma desvantagem de 2-0 para perder o jogo apenas mesmo no fim da 'negra', com erros próprios.

Hugo Gaspar, com 19 pontos, e Japa, com 14, foram os anotadores máximos do Benfica, que assim chega pela segunda vez à fase final da Champions.

A equipa comandada por Marcel Matz afastou nas rondas anteriores os estónios do Bigbank Tartu e os finlandeses do VaLepa Sastamala, assegurando assim o regresso à fase de grupos da maior competição europeia, depois da primeira participação em 2019/20.

Na fase de grupos, o Benfica integra-se na poule D, juntamente com o Novi Sad Vojvodina, da Sérvia, o Zenit São Petersburgo, da Rússia, e o Berlim.

A estreia das águias na fase de grupos acontecerá a 30 de novembro, em São Petersburgo, contra o Zenit.