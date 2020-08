Águias mostram como foi o regresso de Jesus à Luz

JN Hoje às 16:45 Facebook

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o clube partilhou algumas imagens e alguns dos melhores momentos do treinador antes e durante o jogo com o Bournemouth.

Foi só um particular, que o Benfica venceu por 2-1, mas mesmo assim especial, pelo facto de ser o primeiro jogo de Jorge Jesus à frente dos encarnados, depois de confirmado o retorno ao clube, cinco anos depois de ter colocado um ponto final na primeira passagem.

"JJ, o dia do regresso" é o título do vídeo, publicado esta segunda-feira nas redes sociais do Benfica, que mostra o treinador bem ativo frente ao Bournemouth.