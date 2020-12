Águias não desistem de Lucas Veríssimo

Luís Antunes Hoje às 21:30 Facebook

A segunda nega do Santos em aceitar negociar Lucas Veríssimo não vai levar o clube da Luz a desistir de contratar o jogador no mercado de janeiro.

O JN sabe que os responsáveis benfiquistas mantêm a intenção de garantir o defesa desejado por Jorge Jesus e irão manter a oferta já apresentada, que pode ser, inclusive, ajustada e novamente avaliada, mas já pela eventual nova direção do clube brasileiro, a eleger nas eleições de dia 12.

Até lá, os encarnados vão manter-se no terreno e acompanhar a pressão do atleta e do atual responsável do conselho de gestão, Orlando Rollo, que têm alertado para as consequências da recusa da oferta benfiquista.

O jogador, que já revelou publicamente o desejo de sair, fez passar, através da imprensa brasileira, que podia não comparecer ao treino do Peixe. Na quarta-feira, também surgiram indicações de que podia falhar o embate frente à LDU Quito, jogo inserido na Copa Libertadores, cenário que não se concretizou.

Mais abertamente, o dirigente do Santos projetou a saída a custo zero. "Em janeiro, Lucas Veríssimo poderá sair de graça em função do acumular de verbas atrasadas", atirou Orlando Rollo, ainda na ressaca da reunião do Conselho Deliberativo. Defende ainda que, sem o negócio, "não há previsão de pagamento dos salários em dezembro". "E os atletas, provavelmente, sairão em janeiro de graça".

Léo Pereira apontado

Com este impasse, o nome de Léo Pereira, central do Flamengo contratado quando Jesus era o técnico, voltou a ser cogitado em alguns canais do emblema da Gávea. Porém, o JN sabe que o alvo das águias é mesmo Lucas Veríssimo.