Águias nem no quarto escuro arranjam vaga

O Benfica elevou para 28 o número de jogos oficiais sem perder nesta época, mas a igualdade consentida no reduto do Moreirense, líder da Liga 2, deve ter sido sentida no seio da equipa como uma derrota, pois significa que o primeiro objetivo sob o comando de Roger Schmidt já não será possível alcançar.

A equipa cónega, a quem um empate chegava para rumar aos quartos de final, acabou por garantir a qualificação, juntando o feito à excelente campanha que está a realizar no escalão secundário.

Já com os mundialistas António Silva e Gonçalo Ramos no onze, num sinal de que o técnico alemão não facilitou, o Benfica pode queixar-se da boa exibição de Pasinato. O guarda-redes do Moreirense assinou várias intervenções de bom nível e só não deteve o remate de Gonçalo Ramos, perto do intervalo, que então permitiu às águias estabelecer a igualdade, depois de André Luís, a meio do primeiro tempo, ter aproveitado um desvio com uma mão de Florentino na área para abrir o marcador, de penálti.