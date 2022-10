Águias no top-5 da invencibilidade na alta-roda europeia

Rui Farinha Ontem às 22:15 Facebook

Há 17 jogos sem perder, encarnados partilham estatuto com o PSG, Nápoles, Atalanta e Real Madrid. Plantel com mais soluções explica sucesso

Há 17 jogos sem perder, as águias passaram incólumes nos dois jogos com o Paris Saint-Germain, favorito do grupo na Liga dos Campeões. Entre os principais campeonatos europeus, apenas quatro equipas permanecem invictas e juntam-se aos encarnados: o PSG (15 jogos), o Real Madrid (13), o Nápoles (13) e a Atalanta (nove).

Na terça-feira à noite, a equipa portuguesa voltou a surpreender a Europa. O empate no Parque dos Príncipes, o segundo consecutivo diante do conjunto de Galtier, sublinhou a qualidade e bom momento do Benfica. É necessário recuar até 2011/12 para encontrar um contexto igual: com Jorge Jesus no banco, o Benfica não teve qualquer desaire na fase de grupos da Liga dos Campeões (somou dois empates frente ao favorito Manchester United) e só conheceu o sabor da derrota após o 23.º jogo da temporada, diante do Marítimo, na Taça de Portugal.