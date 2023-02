Águias pairam sobre o sonho de subida inédita

Emblema da freguesia barcelense de Alvelos lidera prova e com um plantel sustentado na formação quer voos maiores.

No concelho de Barcelos, também há águias a liderarem um campeonato, e apesar de não partilharem a cor encarnada, têm, igualmente, usado a matéria-prima da formação como trunfo para encarar o presente e o futuro. Falamos da Associação Recreativa e Cultural Águias de Alvelos, que segue isolada no topo da Série A da Divisão de Honra, com um legítimo sonho de conquistar uma inédita subida de divisão ao escalão máximo do futebol do distrito de Braga.

A ambição é sustentada num trabalho de continuidade, com um plantel sénior que, na maioria, joga junto há quatro anos e onde 70% se formou no clube. "Além do trabalho, empenho e compromisso, tem havido regularidade. Este grupo foi crescendo e trilhando junto uma ideia de jogo, que está a dar frutos com a experiência", disse o treinador Nuno Araújo.