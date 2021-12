Águias perdem eficácia e dinâmica no Estádio da Luz

Rui Farinha Hoje às 21:48 Facebook

Encarnados somam três derrotas nos últimos cinco jogos em casa e sofreram 10 golos. Teste decisivo na Champions

O Estádio da Luz passou de porto seguro para um palco de inseguranças. Após um excelente arranque, com seis triunfos em outros tantos jogos em casa, a produção da equipa caiu a pique: nas últimas cinco partidas, averbou três derrotas e sofreu 10 golos. Amanhã, frente ao Dínamo de Kiev, o momento das águias vai estar novamente à prova, na Luz, sendo necessário vencer - e esperar que o Barcelona não ganhe - para passar aos oitavos na Liga dos Campeões. O ambiente é de expectativa, depois dos lenços brancos mostrados a Jorge Jesus, no dérbi, já que um novo desaire pode significar uma séria reflexão sobre o futuro do treinador no clube.

A equipa vive sob brasas e a Luz não tem sido boa conselheira desde a visita do Portimonense, em 3 de outubro. Apesar do Benfica ter feito uma exibição razoável, a falta de eficácia foi fatal e a equipa acabou por perder, por 1-0, fruto de um golo de Lucas Possignolo. Seguiu-se outro desaire, desta vez diante do Bayern de Munique. Os encarnados estiveram em bom nível mas só até aos 70 minutos, altura em que jogo virou para o conjunto alemão. Um bis de Sané, um autogolo de Everton e um tento de Lewandowski selaram o resultado (0-4).